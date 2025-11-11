Видео
3

Десмонд Бэйн из «Орландо» исполнил победный 3-очковый под сирену в матче с «Портлендом»

Десмонд Бэйн положил красивый победный «баззер» в матче с «Портлендом».

Защитник «Орландо» Десмонд Бэйн одним броском решил исход матча с «Портлендом».

Защитник забросил сложный 3-очковый под сирену с сопротивлением при равном счете – 115:112.

В активе Бэйна 22 очка, 3 подбора и 7 передач. 27-летний баскетболист реализовал 9 из 19 с игры, победная «трешка» – его единственное дальнее попадание за 33 минуты на площадке (1 из 6).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
