Джош Гидди пропустил матч из-за травмы голеностопа, полученной в момент кроссовера Хантера

Джош Гидди пал жертвой «энклбрейкера».

Разыгрывающий «Чикаго » Джош Гидди пропустил матч с «Сан-Антонио» (117:121) в понедельник из-за травмы голеностопа.

Гидди повредил сустав в субботу в матче с «Кливлендом» в момент кроссовера Де′Андре Хантера.

По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, 23-летний австралиец должен вернуться в строй в ближайшее время.