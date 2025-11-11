Видео
Виктор Вембаньяма попал два ключевых трехочковых в концовке матча против «Чикаго»

Виктор Вембаньяма попал 2 ключевых трехочковых в концовке матча против «Чикаго».

При «-3» для «Сан-Антонио» за 1 минуту до конца матча с «Чикаго» центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма сравнял счет дальним попаданием (114:114).

В следующей атаке «шпор» Вембаньяма раскачал центрового «Буллс» Николу Вучевича и отправил в корзину еще один мяч из-за дуги (117:114).

В оставшиеся 27 секунд начался обмен фолами и штрафными бросками, из которого «Сан-Антонио» вышел победителем – 121:117.

По итогам встречи на счету Вембаньямы 38 очков (11 из 19 с игры), 12 подборов, 5 передач и 5 блок-шотов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
