Доминик Уилкинс: «Хотел бы, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья»

Уилкинс недоволен отношением современных игроков к старшим поколонеям.

«Есть много молодых звезд, которыми я восхищаюсь и за которыми люблю наблюдать. Все эти уже опытные парни, как Вемби, Шэй Гилджес-Александер, Джейлен Брансон. Это суперзвезды. Я обожаю смотреть за восходящими звездами. Есть у нас и ветераны, вроде Леброна и Кевина Дюрэнта, которые продолжают делать то, что делали. Я восхищаюсь всеми этими ребятами.

Но вот что я скажу: я всегда отдаю должное тем, кто этого заслуживает, но я бы хотел, чтобы молодые ребята перестали использовать нас в качестве груши для битья, доказывая свою точку зрения. Быть частью истории – это самое важное, потому что мы все выросли, желая быть на кого-то похожими. Так что мы должны проявлять уважение.

Они ведут себя так, будто мы играли с корзинами для персиков вместо колец или вроде того. Я отдаю должное каждой эпохе, потому что именно это уважение и любовь к игре сделали нас теми, кто мы есть. «Ну, в те времена в лиге не было такого мастерства» – это самая нелепая вещь, которую я слышал в своей жизни. Если ты не видел ту эпоху, не играл в ту эпоху, ты не можешь делать такие заявления», – заключил Уилкинс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Esports Insider
