Мяч после броска Си Джей Макколлума на победу попал в торцевую поверхность щита
Си Джей Макколлум провалил ключевое владение матча с «Детройтом».
Защитник «Вашингтона» Си Джей Макколлум бросал на победу на последних секундах овертайма встречи с «Детройтом» при «-2», но попал в торцевую поверхность щита.
В итоге «Пистонс» удалось сохранить 137:135 на табло и победить. Несмотря на промах, Си Джей набрал 42 очка, 6 подборов и 4 передачи при 14/25 с игры.
