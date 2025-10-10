«Я должен быть в НБА». Виктор Оладипо набрал 24+5 во втором товарищеском матче с «Клипперс»
Виктор Оладипо мечтает о возвращении на высший уровень.
Защитник отличился в двух матчах «предсезонки» НБА, выступая за китайский «Гуанчжоу». Во второй встрече (95:142) на его счету 24 очка и 5 передач за 26,8 минуты.
Оладипо реализовал 8 из 12 бросков с игры и 2 из 4 из-за дуги.
«Говорят, что мне 33 года, но я не чувствую себя на 33. Пока есть прямоугольная площадка и люди играют, буду выступать на самом высоком уровне, на котором смогу.
Должен быть в НБА. Если представится возможность, буду к ней готов. Да и был раньше», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
