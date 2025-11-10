Джош Харт и Микэл Бриджес смеялись над Джорданом Кларксоном, когда тот отфолился за 18 минут

Кларксон рассмешил товарищей по команде, быстро получив 6 фолов.

В матче против «Бруклина » защитник «Никс» Джордан Кларксон получил 6-е персональное замечание, проведя на паркете всего 18 минут.

Этот момент вызвал смех у Джоша Харта и Микэла Бриджеса , которые пообщались с Кларксоном на его пути мимо скамейки запасных.

33-летний защитник успел отметиться 11 очками, 2 подборами и 3 передачами. Встреча закончилась разгромной победой «Нью-Йорка » – 134:98.