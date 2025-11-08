Видео
Егор Дёмин впервые вышел в старте «Бруклина» – 8 очков, 3 подбора, 7 передач

В матче против «Пистонс» российский защитник «Нетс» Егор Дёмин впервые в своей НБА-карьере вышел в стартовом составе команды.

За 23 минуты на паркете Дёмин записал на свой счет 8 очков, реализовав 3 из 8 бросков с игры, включая 2 из 5 трехочковых. Также в его активе 3 подбора, 7 передач при 1 потере и 1 перехват.

«Бруклин» проиграл «Детройту» (107:125), потерпев 8 поражение в сезоне (1-8).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Hoops Showtime
