Егор Дёмин впервые вышел в старте «Бруклина» – 8 очков, 3 подбора, 7 передач

В матче против «Пистонс» российский защитник «Нетс» Егор Дёмин впервые в своей НБА-карьере вышел в стартовом составе команды.

За 23 минуты на паркете Дёмин записал на свой счет 8 очков, реализовав 3 из 8 бросков с игры, включая 2 из 5 трехочковых. Также в его активе 3 подбора, 7 передач при 1 потере и 1 перехват.

«Бруклин » проиграл «Детройту » (107:125), потерпев 8 поражение в сезоне (1-8).