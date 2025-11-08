Делонте Уэст был найден без сознания и отправлен в участок в целях его собственной безопасности

Экс-игрок НБА Делонте Уэст попал в очередную передрягу .

Бывший игрок НБА Делонте Уэст был задержан полицией в целях его собственной безопасности после того, как его нашли без сознания и в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Уэста задержали 3 ноября. Полицейское управление округа Фэрфакс, штат Вирджиния, прибыло на место происшествия с бригадой скорой помощи, получив информацию о том, что обнаружен мужчина, который не дышит. По прибытии медицинская бригада выяснила, что Уэст жив.

Экс-баскетболист отказался от госпитализации. Именно тогда он был арестован в целях его собственной безопасности. Позже 42-летний мужчина был отпущен полицией под залог.