0

Ричард Джефферсон о проблемах с волосами у Джейлена Брауна: «Присоединяйся к клубу»

Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс дали ценные советы Джейлену Брауну.

Звезда «Селтикс» Джейлен Браун подкрашивает волосы, чтобы скрыть уходящую линию роста. Экс-игроки НБА Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс дали лидеру «кельтов» советы, как решить вопрос.

«Ему следовало обратиться ко мне за советом. Поверьте человеку, который разбирается в вопросе. Сначала нужно подстричься, подождать хотя бы 8-10 часов, а потом идти к парикмахеру и заниматься наращиванием волос», – заявил Перкинс.

«Просто присоединяйся к клубу», – сказал Джефферсон, который давно бреется наголо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
