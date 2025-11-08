Ричард Джефферсон о проблемах с волосами у Джейлена Брауна: «Присоединяйся к клубу»
Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс дали ценные советы Джейлену Брауну.
Звезда «Селтикс» Джейлен Браун подкрашивает волосы, чтобы скрыть уходящую линию роста. Экс-игроки НБА Ричард Джефферсон и Кендрик Перкинс дали лидеру «кельтов» советы, как решить вопрос.
«Ему следовало обратиться ко мне за советом. Поверьте человеку, который разбирается в вопросе. Сначала нужно подстричься, подождать хотя бы 8-10 часов, а потом идти к парикмахеру и заниматься наращиванием волос», – заявил Перкинс.
«Просто присоединяйся к клубу», – сказал Джефферсон, который давно бреется наголо.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости