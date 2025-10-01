Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»
Прояснилась ситуация с травмированными игроками «Локо».
Центровой Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней из-за повреждения стопы.
Защитник Джеремайя Мартин получил травму в первой игре сезона против «Уралмаша», но избежал серьезных проблем и должен вернуться в состав в ближайшее время.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
