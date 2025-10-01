Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней, Джеремайя Мартин избежал серьезной травмы в игре с «Уралмашем»

Прояснилась ситуация с травмированными игроками «Локо».

Центровой Кирилл Елатонцев пропустит еще 14 дней из-за повреждения стопы.

Защитник Джеремайя Мартин получил травму в первой игре сезона против «Уралмаша», но избежал серьезных проблем и должен вернуться в состав в ближайшее время.