Эди Тавареш установил рекорд Лиги ACB по блок-шотам

Центровой «Реала» установил рекорд чемпионата Испании по блок-шотам.

В матче 5-го тура испанской Лиги ACB мадридский клуб одержал победу над «Сарагосой» со счетом 95:83, и главным героем встречи стал 33-летний Эди Тавареш.

Ветеран «Реала» установил рекорд лиги, сделав 8 блок-шотов за матч. С начала ведения детальной статистики в сезоне-2006/07 ни одному игроку не удавалось сделать столько блоков в одной игре.

Помимо 8 блок-шотов, Тавареш набрал 14 очков и сделал 6 подборов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт ACB
