Никола Йокич о Николе Йовиче: «У него есть потенциал. Он хороший защитник и отлично играет в посте»

Никола Йокич дал несколько советов и охарактеризовал Николу Йовича.

Центровой «Денвера » и сборной Сербии Никола Йокич выделил сильные стороны своего товарища по национальной команде и форварда «Майами » Николы Йовича .

«У него есть потенциал. Я считаю, он хороший защитник. Он может защищаться против игроков разных позиций. В атаке... он на самом деле отлично играет в посте. Это мое мнение, потому что мы использовали его в сборной как пост-ап игрока, и это хорошо работало для нас из-за его габаритов.

Я не люблю давать советы, особенно когда человек играет в другой команде, потому что я не знаю, что говорит ему тренерский штаб. Я думаю, ему нужно слушать тренеров. Это даст игровое время и возможности проявить себя», – сказал Йокич.

В новом сезоне 22-летний Йович принял участие в 8 матчах «Хит», набирая в среднем 8,3 очка, 3,9 подбора и 2,6 передачи за 21,4 минуты на паркете.