  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никола Йокич о Николе Йовиче: «У него есть потенциал. Он хороший защитник и отлично играет в посте»
1

Никола Йокич о Николе Йовиче: «У него есть потенциал. Он хороший защитник и отлично играет в посте»

Никола Йокич дал несколько советов и охарактеризовал Николу Йовича.

Центровой «Денвера» и сборной Сербии Никола Йокич выделил сильные стороны своего товарища по национальной команде и форварда «Майами» Николы Йовича.

«У него есть потенциал. Я считаю, он хороший защитник. Он может защищаться против игроков разных позиций. В атаке... он на самом деле отлично играет в посте. Это мое мнение, потому что мы использовали его в сборной как пост-ап игрока, и это хорошо работало для нас из-за его габаритов.

Я не люблю давать советы, особенно когда человек играет в другой команде, потому что я не знаю, что говорит ему тренерский штаб. Я думаю, ему нужно слушать тренеров. Это даст игровое время и возможности проявить себя», – сказал Йокич.

В новом сезоне 22-летний Йович принял участие в 8 матчах «Хит», набирая в среднем 8,3 очка, 3,9 подбора и 2,6 передачи за 21,4 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Николы Йокича
logoНикола Йович
logoНБА
logoМайами
logoНикола Йокич
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Йович о Николе Йокиче: «Он злился, что я подписал контракт с «Майами». Хотел видеть меня в «Денвере»
5 ноября, 18:34
Споэльстра не дает «Хит» сливать. Теперь он радикально перестроил атаку
5 ноября, 12:20
Эрик Споэльстра о Николе Йовиче: «Он прогрессирует почти во всем, кроме подборов – это должно стать для него приоритетом»
7 октября, 13:55
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
сегодня, 08:26
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
49 минут назад
Дрэймонд Грин: «Нужно быть осторожным, используя Купера Флэгга на позиции разыгрывающего. Как только ты теряешь уверенность в себе в этой лиге, вернуть ее почти невозможно»
52 минуты назад
«Я недостаточно хорошо ее тренировал». Керр – о своей команде в Фэнтези НФЛ
сегодня, 12:10Видео
Антон Понкрашов: «Никогда не разделял баскетбол 5х5 и 3х3. Просто люблю саму игру, а на одно кольцо или на два, в зале или на улице – не столь важно»
сегодня, 12:06
Зак Лоу о «Бруклине»: «Меня сбивает с толку, когда команда одновременно «танкует» и при этом даже не играет своими новичками»
сегодня, 11:46
Пол Пирс: «Хочешь узнать, любит ли тебя твоя девушка? Измени ей»
сегодня, 11:08
Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина
сегодня, 10:58
Джейлен Браун о видео с новой жертвой его волос: «ИИ совсем распоясался»
сегодня, 09:53
236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком в истории NCAA
сегодня, 09:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
49 минут назад
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
49 минут назад
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
вчера, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
вчера, 15:03