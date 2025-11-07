1

Джейлен Браун о видео с новой жертвой его волос: «ИИ совсем распоясался»

Во время матча «Бостона» против «Вашингтона» волосы Джейлена Брауна оставили след на белой форме форварда «Уизардс» Кишона Джорджа.

«О нет, – сказал один из комментаторов матча, – Джейлен Браун нашел новую жертву».

Браун пошутил над отрывком с этим моментом в своих соцсетях: «Искусственный интеллект совсем распоясался».

Ранее подобные курьезные случаи произошли с О Джи Ануноби («Никс») и Роном Холландом («Пистонс»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джейлена Брауна
logoДжейлен Браун
logoНБА
logoВашингтон
logoКишон Джордж
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Джейлен Браун об облысении: «10 лет медиа, стресса, погони за титулом. Это вина Бостона»
29 октября, 09:30
Новое супероружие «Бостона»: Джейлен Браун окрашивает соперников своей прической
28 октября, 03:35
Главные новости
Никола Йокич о Николе Йовиче: «У него есть потенциал. Он хороший защитник и отлично играет в посте»
19 минут назад
Пол Пирс: «Хочешь узнать, любит ли тебя твоя девушка? Измени ей»
35 минут назад
Джейлен Браун и Андре Игудала – cамые знаменитые люди, чей номер есть у Егора Дёмина
45 минут назад
236-сантиметровый Оливье Риу стал самым высоким игроком в истории NCAA
сегодня, 09:32Видео
«Мемфис» не планирует обменивать Джа Морэнта «на данном этапе»
сегодня, 09:13
Брэдли Бил об освистывании болельщиками «Санс»: «Всем не угодишь»
сегодня, 08:03
Джейлен Грин о дебюте за «Финикс»: «Был так взволнован, что не смог нормально поспать»
сегодня, 07:39
Кеннет Фарид близок к переходу в «Панатинаикос»
сегодня, 07:15
Брэдли Бил набрал 5 очков (2 из 14 с игры) в первом матче против «Финикса» после ухода из команды
сегодня, 06:59
Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»
сегодня, 06:41
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 08:50
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 08:41
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» встретится с «Уралмашем»
сегодня, 08:26
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 08:18
Волосы Джейлена Брауна в третий раз покрасили форму соперника
сегодня, 05:59Видео
Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
сегодня, 05:41
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22