Джейлен Браун о видео с новой жертвой его волос: «ИИ совсем распоясался»
Во время матча «Бостона» против «Вашингтона» волосы Джейлена Брауна оставили след на белой форме форварда «Уизардс» Кишона Джорджа.
«О нет, – сказал один из комментаторов матча, – Джейлен Браун нашел новую жертву».
Браун пошутил над отрывком с этим моментом в своих соцсетях: «Искусственный интеллект совсем распоясался».
Ранее подобные курьезные случаи произошли с О Джи Ануноби («Никс») и Роном Холландом («Пистонс»).
