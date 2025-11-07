Джейлен Браун о видео с новой жертвой его волос: «ИИ совсем распоясался»

Во время матча «Бостона » против «Вашингтона » волосы Джейлена Брауна оставили след на белой форме форварда «Уизардс» Кишона Джорджа .

«О нет, – сказал один из комментаторов матча, – Джейлен Браун нашел новую жертву».

Браун пошутил над отрывком с этим моментом в своих соцсетях: «Искусственный интеллект совсем распоясался».

Ранее подобные курьезные случаи произошли с О Джи Ануноби («Никс») и Роном Холландом («Пистонс»).