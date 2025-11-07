Брэдли Бил об освистывании болельщиками «Санс»: «Всем не угодишь»
Матч между «Санс» и «Клипперс» стал возвращением в Финикс для двух игроков «Лос-Анджелеса»: Криса Пола и Брэдли Била.
В то время как Пола болельщики встречали аплодисментами, Била трибуны освистывали почти каждый раз, когда он касался мяча. У него была очень тяжелая игра, и он завершил ее с 5 очками (2 из 14 с игры), 1 подбором и 1 передачей.
После матча репортеры спросили защитника о реакции болельщиков.
«Есть фанаты, которым я здесь не нравился. Есть фанаты, которым я нравился. Нельзя угодить всем. Я понял в очень молодом возрасте, что можно сойти с ума, пытаясь осчастливить каждого.
Так что я получил удовольствие от времени, проведенного здесь. Мне нравилось играть за эту организацию. Они приняли решение. Я двинулся дальше. Что есть, то есть. У меня нет никакой обиды.
Люди будут свистеть. Это часть игры. Это часть того, что ты являешься болельщиком. Понимаете, о чем я? Так что увидимся в воскресенье», – сказал Бил.
9 ноября «Финикс» и «Клипперс» встретятся снова, но уже в Лос-Анджелесе.