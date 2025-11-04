Егор Дёмин набрал 2 очка, 4 передачи и 2 перехвата, у «Нетс» 0-7 на старте сезона

«Нетс» Егора Дёмина потерпели очередное поражение на старте сезона НБА.

В понедельник «Бруклин » на домашней площадке уступил «Миннесоте» (109:125) без травмированного Энтони Эдвардса. Команда Жорди Фернандеса пока что не побеждала – 0-7.

Российский защитник набрал 2 очка, 2 подбора, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 2 потерях.

За 21 минуту 8-й номер драфта реализовал 1/4 с игры (0/2 из-за дуги).

«Нетс» начали сезон-09/10 с 18 поражений подряд. Клуб тогда выступал в Нью-Джерси, переезд в Бруклин состоялся через два сезона.