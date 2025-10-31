Форвард Крис Ливингстон согласовал двусторонний контракт с «Кливлендом»

Крис Ливингстон попробует показать себя в «Кавальерс».

58-й номер драфта-2023 НБА отыграл 2 сезона в «Милуоки», получая 4,7 минуты игрового времени в среднем в 42 матчах за клуб.

У 22-летнего форварда (198 см) выдалось сложное межсезонье, в котором его статус в «Бакс» долгое время оставался неопределенным, но в конце концов клуб отчислил игрока перед началом чемпионата, несмотря на гарантированный однолетний контракт.

Ливингстон согласовал двустороннее соглашение с «Кавальерс».