Джабари Смит заблокировал данк Джейлена Брауна, Амен Томпсон забил сверху через двоих в ответной атаке
Игроки «Хьюстона» продемонстрировали свой атлетизм.
В матче против «Бостона» «Рокетс» удалась впечатляющая серия моментов: сначала Джабари Смит заблокировал попытку Джейлена Брауна забить сверху, а затем Амен Томпсон не заметил сопротивление двух соперников под кольцом на другой стороне площадки.
Встреча команд закончилась разгромной победой «Хьюстона» – 128:101.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости