Джабари Смит заблокировал данк Джейлена Брауна, Амен Томпсон забил сверху через двоих в ответной атаке

Игроки «Хьюстона» продемонстрировали свой атлетизм.

В матче против «Бостона » «Рокетс» удалась впечатляющая серия моментов: сначала Джабари Смит заблокировал попытку Джейлена Брауна забить сверху, а затем Амен Томпсон не заметил сопротивление двух соперников под кольцом на другой стороне площадки.

Встреча команд закончилась разгромной победой «Хьюстона » – 128:101.