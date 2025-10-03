Джаред Маккейн перенес операцию на большом пальце руки. Форвард будет осмотрен через 4 недели

Джаред Маккейн перенес операцию на большом пальце руки.

«Филадельфия » оценит состояние игрока через 4 недели.

21-летний форвард пропустил большую часть первого сезона в лиге из-за разрыва мениска. До травмы игрок был фаворитом на звание лучшего новичка.

Маккейн получил новую травму на тренировке в конце сентября.