Джарен Джексон и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Джарена Джексона и Джейлена Брансона игроками недели.

Форвард «Мемфиса » Джарен Джексон и разыгрывающий «Нью-Йорка » Джейлен Брансон признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно на 9-й неделе сезона-2025/26 (15–21 декабря).

Джексон на прошедшей неделе набирал 27 очков, 8 подборов и делал 2,7 блок-шота в среднем за матч. «Гриззлис» выиграли две игры из трех.

«Нью-Йорк» завершил неделю с результатом 2-1. Показатели Брансон составили 31,3 очка, 5,3 подбора и 8 передач в среднем за встречу.