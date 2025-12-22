0

Джарен Джексон и Джейлен Брансон – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Джарена Джексона и Джейлена Брансона игроками недели.

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон и разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно на 9-й неделе сезона-2025/26 (15–21 декабря).

Джексон на прошедшей неделе набирал 27 очков, 8 подборов и делал 2,7 блок-шота в среднем за матч. «Гриззлис» выиграли две игры из трех.

«Нью-Йорк» завершил неделю с результатом 2-1. Показатели Брансон составили 31,3 очка, 5,3 подбора и 8 передач в среднем за встречу.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
