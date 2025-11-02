Энтони Эдвардс получил технический, стоя в повседневной одежде у скамейки запасных
Судьи выписали фол Эдвардсу, хотя тот не принимал участия в игре.
Во второй четверти матча «Шарлотт» – «Миннесота» суперзвезда «Вулвс» Энтони Эдвардс, пропускающий игры из-за растяжения задней поверхности бедра, получил техническое замечание «за задержку игры».
В этот момент Эдвардс стоял у скамейки запасных в повседневной одежде, поддерживая своих товарищей по команде.
Встреча закончилась победой «Тимбервулвс» – 122:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
