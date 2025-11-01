Джейлену Уильямсу потребовалась дополнительная процедура на конечном этапе реабилитации, форвард пропустит еще 2 недели
Джейлен Уильямс входит в последний этап восстановления.
Форвард «Тандер» получил травму запястья перед прошлым плей-офф, перенес операцию после завоевания титула и теперь приближается к возвращению в состав.
На последнем этапе реабилитации Уильямсу пришлось пройти процедуру по удалению винта, мешавшего окончательному заживлению.
Следующее обследование баскетболист пройдет примерно через 2 недели.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Бретта Сигела
