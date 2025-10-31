Джордан Отт: «На кубковых матчах другая энергетика, и статистика это подтверждает»
Джордан Отт прокомментировал начало внутрисезонного турнира.
«Финикс» примет «Юту» в стартовой игре Кубка НБА. Команда до этого уступила в четырех матчах подряд.
«Третий розыгрыш. В первом я был в «Лейкерс», нам удалось взять тот трофей.
Это совершенно другая энергетика, интенсивность матчей. Статистика это подтверждает. Парни тоже говорили об этом сегодня.
Да и просто здорово. Другие паркеты, кубковая система, интересно фанатам и хорошо для лиги.
Мы взбудоражены не только потому, что это кубковый матч, но и потому что последние два были предельно близкими, и вместо 1-4 мы вполне могли идти 3-2», – поделился новый главный тренер «Санз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Шэйна Янга
