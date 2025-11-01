«Или безумие, или любовь». Саша Обрадович прокомментировал возвращение в «Црвену Звезду»

Саша Обрадович успешно начал работу в сербском клубе.

56-летний тренер принял команду у Янниса Сферопулоса в октябре после провального начала сезона. Сейчас «Црвена Звезда » делит первое место Евролиги с «Жальгирисом» и «Хапоэлем» с результатом 6-2.

«О возвращениях говорят: «Это или безумие, или большая любовь». Научился оставлять воспоминания позади и ориентироваться только на лучшие варианты в настоящем. Мне выдался шанс приехать туда, где я вырос, где мои корни, где, безусловно, мое место. И построить что-то великое.

Поддержка на рекордном уровне. Мотивация. Амбиции. Все это происходит в Белграде. Уникальный опыт.

Сначала надо построить здоровый фундамент. Куча факторов, которые влияют на успех. Многие из них не поддаются контролю. В наше время краткосрочный результат может предопределить судьбу тренера и организации.

Хочу повлиять на текущий момент, держа в уме видение великого клуба в будущем. Завтра, когда игроки будут раздумывать о переходе сюда, они будут спрашивать у других. Джаред Батлер интересовался мнением ряда баскетболистов. Одним из них был Майк Джеймс , который дал рекомендации не только мне, но и клубу», – поделился Обрадович .