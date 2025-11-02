Чемпионат Греции. «Олимпиакос» примет «Ираклис», «Миконос» встретится с «Марусси»

Сегодня, 2 ноября, в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Олимпиакос» сыграет с «Ираклисом», «Миконос» примет «Марусси». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 4-0, АЕК – 4-1, ПАОК – 4-1, Панатинаикос – 3-1, Перистери – 3-1, Кардицас – 2-2, Миконос – 1-2, Марусси – 1-2, Промитеас – 2-3, Колоссос – 2-3, Ираклис – 1-3, Арис – 1-4, Паниониос – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.