Несколько клубов НБА пристально следят за развитием отношений между Морэнтом и «Гриззлис» (Шэмс Чарания)

2

Джа Морэнт отстранен на один матч после конфликта с главным тренером «Мемфиса».

По данным инсайдера Шэмса Чарании, напряженность между 26-летним разыгрывающим и 43-летним тренером усиливалась из-за решений специалиста по ротации и организации атак, а окончательно обострилась после поражения от «Лейкерс» (112:117) в субботу.

После матча в раздевалке Туомас Иисало, как сообщается, при всей команде подверг сомнению лидерские качества и старание Морэнта, на что 26-летний защитник ответил «неуместно и пренебрежительно».

После этой перепалки представители «Мемфиса» провели закрытое совещание и вынесли баскетболисту дисквалификацию на одну игру за «поведение, наносящее ущерб команде». Ожидается, что Морэнт вернется на площадку в матче против «Детройта».

Это очередной дисциплинарный инцидент в карьере Морэнта. Ранее он отбыл дисквалификацию на 33 игры в 2023 году из-за инцидентов с огнестрельным оружием, а в прошлом сезоне был оштрафован за жест рукой, имитирующий пистолет, во время матча.

Чарения отметил, что несколько команд лиги следят за тем, как будут развиваться отношения Морэнта, Иисало и руководства «Гриззлис» в ближайшие недели.

Джа Морэнт однотипно отвечал на все вопросы после поражения от «Лейкерс»: «Идите спросите у тренерского штаба»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoМемфис
Шэмс Чарания
logoДжа Морэнт
logoНБА
Туомас Иисало
