Име Удока после поражения от «Сакраменто»: «Я должен лучше мотивировать команду на матчи против более слабых соперников»

Удока: Должен лучше мотивировать команду на игры против более слабых соперников.

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока указал на недостаточную концентрацию команды в матче против «Сакраменто », который «Рокетс» проиграли в овертайме со счетом 124:125.

«Дело не только в четвертой четверти, проблема была на протяжении всей игры. Наш настрой был неправильным. Вчера у нас была игра, к которой мы чувствовали гораздо большую мотивацию или типа того.

То, что мы позволили им оставаться в игре, – это в большей степени наша вина. Отдали 19 подборов в атаке, совершили много невынужденных потерь и были ошибки в опеке один на один.

Мы на самом деле не заслужили победить, проигрывая 8 или 10 очков, когда разрыв должен был быть в 15-20. Я должен лучше мотивировать команду на матчи против более слабых соперников», – заявил Удока.

«Рокетс» вели 14 очков в начале четвертой четверти, но «Кингс» совершили камбэк, перевели игру в овертайм и в итоге вырвали победу.

Будучи лучшей подбирающей командой в НБА , «Хьюстон» неожиданно уступил в борьбе за подборы (47-55). Для «Рокетс» это была вторая игра за два дня после вчерашней победы над «Денвером».