  Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
5

Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»

Защитник «Никс» готов жертвовать личными амбициями ради успеха команды.

«Думаю, что на протяжении всего сезона это будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи. Я считаю, что у меня был хороший прошлый сезон. А теперь, с другой ролью, все совершенно по-другому.

Будут дни, когда я буду думать: «Чувак, это какая-то ерунда». Но мне постоянно придется с этим бороться, одновременно напоминая себе, что так будет лучше для команды, и концентрироваться именно на этом», – признался Джош Харт.

В сезоне-2024/25 30-летний баскетболист провел 77 матчей, во всех выходил в стартовом составе и в среднем набирал 13,6 очка, 9,5 подбора и 5,9 передачи за 38 минут на площадке.

Источник: Newsday
