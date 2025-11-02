Бэм Адебайо об отсутствии у него награды DPOY: «Это политика. Я не хочу выпрашивать это звание»
Центровой «Хит» выразил свои мысли по поводу награды «Лучшему защищающемуся».
«Я не могу переживать из-за нее, потому что это политика... Не хочу выпрашивать эту награду. Если она достанется мне – так тому и быть», – сказал Адебайо.
В голосовании за DPOY прошлого сезона Бэм Адебайо разделил 10-е место с Дерриком Уайтом («Бостон») и Шэем Гилджес-Александером («Оклахома»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
