  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Норман Пауэлл: «Странно, что Бэм Адебайо не получал награду DPOY, мы всегда планировали игру специально против него»
0

Норман Пауэлл: «Странно, что Бэм Адебайо не получал награду DPOY, мы всегда планировали игру специально против него»

Норман Пауэлл высоко оценил нынешнего одноклубника.

Защитник перешел в «Майами» этим летом из «Клипперс».

«Бэм Адебайо защищается на 1-5 позициях, разменивается против любых игроков, не пускает никого к кольцу. Это редкость. Уровень Дрэймонда Грина. Всегда был в разговорах о «лучшем защищающемся», странно, что не получал награду DPOY.

Мы планировали игру специально против него. Вытаскивали из «краски» в угол на периметр, пытались выключить из наших атакующих владений.

Все только что видели его сражение с Виктором Вембаньямой», – рассудил Пауэлл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on Amazon Prime, Соцсети Heat Central
logoКлипперс
logoНБА
logoМайами
logoВиктор Вембаньяма
logoБэм Адебайо
logoНорман Пауэлл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Почему Влад Голдин не играет? Причина – в контракте с «Майами», но еще в стиле тренера и даже в расследовании ФБР
сегодня, 12:37
Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
вчера, 11:47
Данки Бэма Адебайо через Виктора Вембаньяму и Уэнделла Картера через Райана Колкбреннера стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 10:52Видео
Главные новости
Владелец «Хапоэля» Офер Яннай: «НБА приходит в Европу. Израильские и сербские клубы должны сформировать коалицию»
19 минут назад
Александер Секулич: «Енисей» сыграл великолепно и заслужил такой результат, а нам предстоит искать решение проблем»
44 минуты назад
Йовица Арсич: «На все 40 минут «Зенит» не хватило, и мы смогли воспользоваться их слабостями»
54 минуты назад
Тайриз Макси об успехе «Сиксерс» на старте: «Знали, что Эмбиида часто не будет, учились играть быстро»
сегодня, 14:36
«Представляю, как выматывает играть против нас». Джош Гидди прокомментировал стиль «Чикаго»
сегодня, 14:21
36+9 от Девина Букера помогли «Финиксу» прервать серию из 4 поражений
сегодня, 14:15Видео
«Никс» воспользовались опцией в контракте Пакома Дадье на сезон-2026/27
сегодня, 13:55
«Или безумие, или любовь». Саша Обрадович прокомментировал возвращение в «Црвену Звезду»
сегодня, 13:40
Центровой УНИКСа Маркус Бингэм стал MVP октября в Единой лиге ВТБ
сегодня, 13:28Фото
Токо Шенгелия признан MVP 8-го тура Евролиги
сегодня, 13:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Меркезефенди» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 08:16
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Тревизо» сыграет с «Триестом»
сегодня, 08:23
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Ле-Маном», «Виллербан» примет «Элан Шалон» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с АЕКом, «Арис» встретится с ПАОКом и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Задаром», «Клуж» примет «Игокеа»
сегодня, 12:30
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
сегодня, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
сегодня, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58