Норман Пауэлл: «Странно, что Бэм Адебайо не получал награду DPOY, мы всегда планировали игру специально против него»

Норман Пауэлл высоко оценил нынешнего одноклубника.

Защитник перешел в «Майами » этим летом из «Клипперс ».

«Бэм Адебайо защищается на 1-5 позициях, разменивается против любых игроков, не пускает никого к кольцу. Это редкость. Уровень Дрэймонда Грина. Всегда был в разговорах о «лучшем защищающемся», странно, что не получал награду DPOY.

Мы планировали игру специально против него. Вытаскивали из «краски» в угол на периметр, пытались выключить из наших атакующих владений.

Все только что видели его сражение с Виктором Вембаньямой », – рассудил Пауэлл .