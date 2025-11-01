Норман Пауэлл: «Странно, что Бэм Адебайо не получал награду DPOY, мы всегда планировали игру специально против него»
Норман Пауэлл высоко оценил нынешнего одноклубника.
Защитник перешел в «Майами» этим летом из «Клипперс».
«Бэм Адебайо защищается на 1-5 позициях, разменивается против любых игроков, не пускает никого к кольцу. Это редкость. Уровень Дрэймонда Грина. Всегда был в разговорах о «лучшем защищающемся», странно, что не получал награду DPOY.
Мы планировали игру специально против него. Вытаскивали из «краски» в угол на периметр, пытались выключить из наших атакующих владений.
Все только что видели его сражение с Виктором Вембаньямой», – рассудил Пауэлл.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
