«Выдал Ника Янга». Джейлен Саггс повернулся к скамейке после трехочкового, но мяч выскочил из кольца

Саггс начал праздновать слишком рано.

В одном из эпизодов матча с «Вашингтоном» защитник «Орландо» Джейлен Саггс выбросил трехочковый и тут же повернулся к скамейке запасных своей команды, ожидая реакции на попадание.

Однако мяч, обогнув дужку кольца, вылетел из него, и Саггсу пришлось бежать в защиту.

Комментаторы описали этот момент как «выдал Ника Янга». В марте 2014 года в матче против «Никс» Янг, который тогда играл за «Лейкерс», попытался повторить трюк Стефена Карри. Выпустив трехочковый бросок, Свэгги Пи развернулся и поднял обе руки в победном жесте. Болельщики высмеяли его за эту выходку после того, как мяч не попал в кольцо.

