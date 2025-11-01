Тим Леглер: «Орландо» меня беспокоит. Их нападение не складывается»
Тим Леглер прокомментировал старт сезона «Мэджик».
Один из ожидаемых фаворитов Востока идет с результатом 2-4 и опережает только 3 команды в конференции.
«Орландо» меня немного беспокоит. Они пока смотрятся плохо. Команда выглядела претендентом на защиту уровня Топ-5 на бумаге. И они добавили Десмонда Бэйна.
Жесткость, атлетизм, а теперь еще и броски? Но они так и не попадают трехочковые, их нападение не складывается.
Пока еще рано, они будут лучше, но я, конечно, ожидал, что «Орландо» будет лучше сразу со старта», – признался аналитик ESPN.
Команда занимает 23-е место по атакующему и защитному рейтингу.
