Тим Леглер: «Орландо» меня беспокоит. Их нападение не складывается»

Тим Леглер прокомментировал старт сезона «Мэджик».

Один из ожидаемых фаворитов Востока идет с результатом 2-4 и опережает только 3 команды в конференции.

«Орландо» меня немного беспокоит. Они пока смотрятся плохо. Команда выглядела претендентом на защиту уровня Топ-5 на бумаге. И они добавили Десмонда Бэйна.

Жесткость, атлетизм, а теперь еще и броски? Но они так и не попадают трехочковые, их нападение не складывается.

Пока еще рано, они будут лучше, но я, конечно, ожидал, что «Орландо» будет лучше сразу со старта», – признался аналитик ESPN.

Команда занимает 23-е место по атакующему и защитному рейтингу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SiriusXM NBA Radio
