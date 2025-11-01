Центровой УНИКСа Маркус Бингэм стал MVP октября в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ выбрала лучшего игрока октября.

MVP месяца стал новобранец УНИКСа Маркус Бингэм. Центровой дважды попадал в символические пятерки недели и идет в 7-м в лиге по результативности и 4-м по подборам и блок-шотам.

Его показатели – 16,4 очка, 7,3 подбора и 1,1 блок-шота в среднем. УНИКС занимает 1-е место в турнирной таблице с результатом 6-1.