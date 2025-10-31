0

Стеф Карри о поражении от «Бакс»: «Райан Роллинз провел невероятный матч. Они играли свободно»

Стеф Карри прокомментировал неожиданную неудачу в игре с «Милуоки».

«Уорриорз» уступили «Бакс» без Янниса Адетокумбо. Игроки «Голден Стэйт» узнали об отсутствии форварда соперников прямо перед командным собранием перед матчем.

«Дело не в концентрации. Мы знакомы с такими ситуациями, знаем, как адаптироваться. Дело в их бросках.

Райан Роллинз провел невероятный матч (32 очка), с самого начала. Они играли свободно. Парни получили дополнительные броски, вынуждены были искать возможности без Янниса. Попадали в важнейшие моменты до самого конца матча.

Мы даже говорили об этом перед игрой, пытались не допустить подобного результата, но все сложилось не в нашу пользу», – признался Карри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
logoМилуоки
logoРайан Роллинз
logoСтефен Карри
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
3 минуты назад
Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
10 минут назад
Джордан Отт: «На кубковых матчах другая энергетика, и статистика это подтверждает»
30 минут назад
НБА. Внутрисезонный Кубок откроют встречи «Филадельфии» и «Бостона», «Мемфиса» и «Лейкерс» и другие матчи
45 минут назад
Кевин Дюрэнт: «Лет 6 назад был в депрессии из-за внешнего вида. Казался себе слишком высоким и худым. Но это было глупо»
сегодня, 16:24
Дом Шэя Гилджес-Александера в Оклахома-Сити ограбили во время матча «Тандер»
сегодня, 15:59
«Атланта» воспользовалась опцией на сезон-2026/27 в контракте форварда Заккари Рисаше
сегодня, 15:50
«Почему бы не потратить немного и не купить парню что-нибудь на стены?» Чарльз Баркли посмеялся над пустой квартирой Ви Джей Эджкомба
сегодня, 15:30
Клэй Томпсон: «1-м номерам драфта обычно сразу нужно спасать клуб. Сказал Флэггу, что в первый год может позволить себе что угодно»
сегодня, 15:15
«Надо держаться вместе, жалеть нас не будут». Дэмиан Лиллард провел командное совещание «Блэйзерс»
сегодня, 14:43
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
сегодня, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
сегодня, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
сегодня, 14:07
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 12:37
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 12:37
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото