Стеф Карри о поражении от «Бакс»: «Райан Роллинз провел невероятный матч. Они играли свободно»

Стеф Карри прокомментировал неожиданную неудачу в игре с «Милуоки».

«Уорриорз» уступили «Бакс» без Янниса Адетокумбо. Игроки «Голден Стэйт» узнали об отсутствии форварда соперников прямо перед командным собранием перед матчем.

«Дело не в концентрации. Мы знакомы с такими ситуациями, знаем, как адаптироваться. Дело в их бросках.

Райан Роллинз провел невероятный матч (32 очка), с самого начала. Они играли свободно. Парни получили дополнительные броски, вынуждены были искать возможности без Янниса. Попадали в важнейшие моменты до самого конца матча.

Мы даже говорили об этом перед игрой, пытались не допустить подобного результата, но все сложилось не в нашу пользу», – признался Карри.