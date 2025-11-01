Билл Симмонс: «Никто в НБА не зарабатывает более нелепые штрафные, чем Эмбиид – буквально никто»
Билл Симмонс назвал имя игрока НБА, которому благоволят судьи.
«Никто в НБА не зарабатывает более нелепые штрафные, чем Эмбиид – буквально никто.
Он единственный, кто может выбросить ноги вперед в момент дальнего броска, влепить кому-нибудь по шарам и отправиться на линию пробивать штрафные. Как же это уморительно. НБА, продолжай», – написал эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Билла Симмонса
