Билл Симмонс: «Никто в НБА не зарабатывает более нелепые штрафные, чем Эмбиид – буквально никто»

Билл Симмонс назвал имя игрока НБА, которому благоволят судьи.

«Никто в НБА не зарабатывает более нелепые штрафные, чем Эмбиид – буквально никто.

Он единственный, кто может выбросить ноги вперед в момент дальнего броска, влепить кому-нибудь по шарам и отправиться на линию пробивать штрафные. Как же это уморительно. НБА, продолжай», – написал эксперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Билла Симмонса
