«Лихорадочно пытался понять, что мы будем делать». Док Риверс сам в последний момент узнал, что Яннис Адетокумбо не будет играть против «Уорриорс»
Тренеру «Бакс» сообщили новости о состоянии Адетокумбо перед началом матча.
«Если честно, я сам ничего не знал; они зашли и сказали мне, что Яннис не выйдет. Я даже не знаю, в чем конкретно дело, потому что это случилось так поздно; я лихорадочно пытался понять, что мы будем делать», – сказал Риверс.
Яннис Адетокумбо находился в списке травмированных с пометкой «участие возможно», но его статус изменился менее чем за час до начала игры с «Голден Стэйт».
Лидер «Бакс» пропустил встречу из-за боли в колене, но команда справилась с соперником и без него (120:110).
Последние новости