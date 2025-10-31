«Лихорадочно пытался понять, что мы будем делать». Док Риверс сам в последний момент узнал, что Яннис Адетокумбо не будет играть против «Уорриорс»

Тренеру «Бакс» сообщили новости о состоянии Адетокумбо перед началом матча.

«Если честно, я сам ничего не знал; они зашли и сказали мне, что Яннис не выйдет. Я даже не знаю, в чем конкретно дело, потому что это случилось так поздно; я лихорадочно пытался понять, что мы будем делать», – сказал Риверс .

Яннис Адетокумбо находился в списке травмированных с пометкой «участие возможно», но его статус изменился менее чем за час до начала игры с «Голден Стэйт ».

Лидер «Бакс» пропустил встречу из-за боли в колене, но команда справилась с соперником и без него (120:110).