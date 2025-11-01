  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Я взял нож и сказал: «Давай порешаем». Маркус Смарт поделился историей об игре в баскетбол со старшим братом
1

«Я взял нож и сказал: «Давай порешаем». Маркус Смарт поделился историей об игре в баскетбол со старшим братом

Защитник «Лейкерс» уже в детстве понимал, что нужно быть жестким.

«Однажды мы играли во дворе с моим старшим братом, с тем, кто ближе всего ко мне по возрасту. И я помню, как он сделал то, что мне не понравилось – он ударил меня локтем в лицо. Я был младше, и я такой: «Знаешь что, с меня хватит». А он: «Ты не уйдешь. Тащи свою задницу назад», – толкнул меня на землю, и мы сцепились. Тогда я зашел в дом, взял нож и сказал ему: «Давай сделаем это. Давай порешаем». 

Мы отложили нож, подрались на кулаках, а потом снова пошли играть в баскетбол. Но это часть жизни – защищать себя и стоять за себя любой ценой», – рассказал Смарт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoМаркус Смарт
logoЛейкерс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркус Смарт получил неспортивный фол за опасные действия против Стефа Карри
22 октября, 04:59Видео
Лука Дончич: «На тренировках мы играли в защите более жестко. Надо поработать над этим»
18 октября, 13:53
Маркус Смарт о своей первостепенной задаче в «Лейкерс»: «Защита. Для этого меня сюда позвали»
30 сентября, 07:05
Главные новости
Пол Пирс: «Смотрю на Макси в «Филадельфии» и вспоминаю Ди-Уэйда, который привел «Майами» к титулу»
17 минут назад
Блэйк Гриффин раскритиковал Джа Морэнта: «Он не был вовлечен в игру, чуть ли не болтал с Маркусом Смартом»
27 минут назад
Билл Симмонс: «Есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт»
29 минут назад
Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции на пальце
50 минут назад
Деандре Эйтон пропустил вторую половину матча с «Мемфисом» из-за проблем со спиной
52 минуты назад
Ричард Джефферсон предстал в образе Сквидварда из «Губки Боба», Леброн отреагировал
54 минуты назадВидео
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
сегодня, 06:35
Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»
сегодня, 06:30
Джош Гидди был близок к трипл-даблу (32+10+9), у «Чикаго» лучший старт сезона за 29 лет
сегодня, 06:11Видео
Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен»
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
вчера, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
вчера, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
вчера, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
вчера, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
вчера, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
вчера, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
вчера, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
вчера, 09:21Фото