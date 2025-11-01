«Я взял нож и сказал: «Давай порешаем». Маркус Смарт поделился историей об игре в баскетбол со старшим братом

Защитник «Лейкерс» уже в детстве понимал, что нужно быть жестким.

«Однажды мы играли во дворе с моим старшим братом, с тем, кто ближе всего ко мне по возрасту. И я помню, как он сделал то, что мне не понравилось – он ударил меня локтем в лицо. Я был младше, и я такой: «Знаешь что, с меня хватит». А он: «Ты не уйдешь. Тащи свою задницу назад», – толкнул меня на землю, и мы сцепились. Тогда я зашел в дом, взял нож и сказал ему: «Давай сделаем это. Давай порешаем».

Мы отложили нож, подрались на кулаках, а потом снова пошли играть в баскетбол. Но это часть жизни – защищать себя и стоять за себя любой ценой», – рассказал Смарт .