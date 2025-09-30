Маркус Смарт о своей первостепенной задаче в «Лейкерс»: «Защита. Для этого меня сюда позвали»
Маркус Смарт рассказал, на чем сосредоточится в «Лейкерс».
«Защита. Для этого меня сюда позвали.
Для этого мне звонил Лука, этого от меня хочет Джей Джей Редик», – сказал новобранец «озерников».
31-летний Смарт – лучший оборонительный игрок сезона-2022. Он трижды включался в символические сборные лучших защитников.
Ранее сообщалось, Лука Дончич связался со Смартом и убедил его перейти в клуб из Лос-Анджелеса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Essentialy Sports
