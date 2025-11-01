  • Спортс
Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне

«Сиксерс» уступили «Бостону» – 108:109.

«Филадельфия» ни разу за матч не выходила вперед по счету и за 1 минуту до конца четвертой четверти уступала 5 очков (103:108).

Трехочковый Ви Джея Эджкомба и бросок из-под кольца Тайриза Макси позволили сократить отставание до минимума (108:109).

После потери «Бостона» Макси мог вывести «Сиксерс» вперед, но его бросок не достиг цели. «Филадельфия» нарушила правила и отправила форварда «Селтикс» Джош Майнотта на линию штрафных.

Майнотт смазал обе попытки, и «Сиксерс», забрав подбор, получили шанс на последнюю атаку после тайм-аута.

В ней Квентин Граймс оказался под двойной опекой и на последней секунде передал мяч Джоэлу Эмбииду, который выбросил дальний трехочковый, оказавшийся неточным.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Bleacher Report
