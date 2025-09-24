«Либерти» завершили сотрудничество с главным тренером Сэнди Бронделло

«Нью-Йорк» не будет продлевать контракт главного тренера.

Сэнди Бронделло возглавляла «Либерти» 4 года и в прошлом сезоне привела команду к победе в женской НБА. Игроки выразили поддержку тренеру после вылета в первом раунде плей-офф в серии с «Финиксом» (1-2). Однако клуб принял решение не продлевать контракт 57-летней специалистки.

«Сэнди заканчивает свою работу в «Нью-Йорке» в качестве самого побеждающего тренера в истории команды, она завела нас на прежде невиданные вершины и первой добыла для нас чемпионский трофей. Желаем ей всего самого лучшего», – заявил генменеджер клуба Джонатан Колб.