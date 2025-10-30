Трэй Янг избежал разрыва крестообразной связки
Появилось важное обновление по травме колена у Трэя Янга.
«Самое главное, что это не крестообразная связка. Сегодня вечером или уже завтра ему сделают МРТ, и на основе обследования примут решение. Не знаю, сколько времени это продлится, но, надеюсь, он восстановится как можно скорее», – заявил главный тренер «Атланты» Куин Снайдер.
Лидер «Хоукс» получил травму правого колена в игре с «Бруклином», отыграв 7 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости