Трэй Янг избежал разрыва крестообразной связки

Появилось важное обновление по травме колена у Трэя Янга.

«Самое главное, что это не крестообразная связка. Сегодня вечером или уже завтра ему сделают МРТ, и на основе обследования примут решение. Не знаю, сколько времени это продлится, но, надеюсь, он восстановится как можно скорее», – заявил главный тренер «Атланты» Куин Снайдер .

Лидер «Хоукс» получил травму правого колена в игре с «Бруклином», отыграв 7 минут.