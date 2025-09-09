Фуркан Коркмаз: «Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид, но теперь это Шенгюн»

Фуркан Коркмаз отметил прогресс Алперена Шенгюна.

«Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид . Но теперь я могу сказать, что это Алперен Шенгюн .

Приятно находиться рядом с ним – он действительно получает удовольствие от баскетбола и помогает нам как в атаке, так и в защите. Каждый день выкладывается на максимум.

В этом году мы видим Алперена не только в атаке, он достаточно агрессивен и в защите. Это придает нам уверенность и позволяет оказывать давление на соперника.

Я уверен, что ему еще есть куда расти, и его игра будет становиться все лучше каждый год», – сказал 28-летний форвард.

В 1/2 финала Евробаскета сборная Турции обыграла Польшу со счетом 91:77, Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл.