Журналист SI Крис Мэнникс: «Джарретт Аллен может стать доступным за правильный пакет игроков ротации»
Центровой «Кливленда» стал объектом внимания нескольких команд НБА.
«Многие клубы НБА будет внимательно следить за тем, как «Кавальерс» начнут сезон. Тандем Эвана Мобли и Джарретта Аллена показал отличные результаты и надежно прикрывает невысокую заднюю линию «Кливленда».
Тем не менее, многие считают, что в долгосрочной перспективе Мобли должен играть центрового, а Аллен – надежный «рим-протектор», реализовавший 70,6% бросков в прошлом сезоне – может стать доступным за правильный пакет игроков ротации», – поделился Мэнникс.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
