Джонатан Куминга будет игроком стартовой пятерки «Уорриорз» в этом сезоне
Джонатан Куминга получил важное поощрение за удачную игру на старте.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, 23-летний форвард заслужил стабильное место в стартовой пятерке.
«Далее он будет нашим основным игроком.
Джонатан великолепно проявил себя. Вчера мы поставили его против Джа Морэнта. В следующей игре ставим его на Джеймса Хардена. Думаю, он готов», – заявил Керр.
Перед началом сезона тренер заявил, что определился с кандидатурами Стефа Карри, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина в качестве игроков основы.
В 5 матчах Куминга набирает 16,2 очка, 7,4 подбора и 3,4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
