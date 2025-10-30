Джонатан Куминга будет игроком стартовой пятерки «Уорриорз» в этом сезоне

Джонатан Куминга получил важное поощрение за удачную игру на старте.

По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра , 23-летний форвард заслужил стабильное место в стартовой пятерке.

«Далее он будет нашим основным игроком.

Джонатан великолепно проявил себя. Вчера мы поставили его против Джа Морэнта. В следующей игре ставим его на Джеймса Хардена. Думаю, он готов», – заявил Керр.

Перед началом сезона тренер заявил, что определился с кандидатурами Стефа Карри, Джимми Батлера и Дрэймонда Грина в качестве игроков основы.

В 5 матчах Куминга набирает 16,2 очка, 7,4 подбора и 3,4 передачи.