Никола Йокич провел в сезоне три матча и во всех оформлял трипл-даблы. Ранее подобное удавалось Робертсону и Уэстбруку

Никола Йокич повторил уникальное достижение .

Центровой «Денвера » провел в новом сезоне три матча и во всех трех оформлял трипл-даблы. Ранее подобное удавалось лишь Оскару Робертсону (сезон-60/61) и Расселлу Уэстбруку (20/21).

Сегодня в выездной встрече с «Миннесотой» (127:114) Йокич набрал 25 очков, 19 подборов и 10 передач. За 36 минут серб реализовал 9/10 с игры и 7/7 с линии, в его активе также 2 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.

В предыдущих встречах 3-кратный MVP НБА набирал 21+13+10 и 14+14+15.