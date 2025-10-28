Никола Йокич провел в сезоне три матча и во всех оформлял трипл-даблы. Ранее подобное удавалось Робертсону и Уэстбруку
Никола Йокич повторил уникальное достижение .
Центровой «Денвера» провел в новом сезоне три матча и во всех трех оформлял трипл-даблы. Ранее подобное удавалось лишь Оскару Робертсону (сезон-60/61) и Расселлу Уэстбруку (20/21).
Сегодня в выездной встрече с «Миннесотой» (127:114) Йокич набрал 25 очков, 19 подборов и 10 передач. За 36 минут серб реализовал 9/10 с игры и 7/7 с линии, в его активе также 2 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.
В предыдущих встречах 3-кратный MVP НБА набирал 21+13+10 и 14+14+15.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости