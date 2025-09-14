Алексей Швед о финале Евробаскета: «Буду поддерживать Германию»
Олимпийский бронзовый призер поделился ожиданиями от решающего матча Евробаскета.
«Думаю, мы увидим конкурентный матч, а поддерживать буду Германию. Давно дружу с Деннисом Шредером. Хочется, чтобы он выиграл еще один титул на уровне сборных», – прокомментировал Швед для Telegram-канала «Свободный агент».
Турция – Германия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 14 сентября 2025
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
