Сергей Богуславский: «Сработался бы Алексей Швед с Евгением Пашутиным? Все-таки уже 36 лет»

Сергей Богуславский порассуждал о подписании Алексея Шведа.

36-летний защитник пока остается без клуба после расставания с «Зенитом».

«Тут вопрос в том, насколько ему самому было бы интересно присоединиться к нашей команде. Сработались бы они с Евгений Пашутиным, который требует тренироваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Алексею все-таки уже 36 лет.

Понятно, что это амбассадор российского баскетбола и любая команда хотела бы иметь его в своем составе. Но у нас другая концепция, рассчитываем на молодых игроков. При этом я не скажу, что это невозможно. По ходу сезона все может произойти», – заключил президент «Бетсити Пармы».