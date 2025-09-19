  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Кущенко: «Швед подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда»
0

Сергей Кущенко: «Швед подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда»

Кущенко поделился мнением о дальнейшей карьере Шведа.

«Для меня очень странно, что Алексей не востребован. Не думаю, что у него какие-то завышенные требования по зарплате. Дело не в этом. При этом знаю, что он всегда держит себя в отличной форме, поэтому жду, что это будет отложенное решение. По ходу сезона Алексей подпишется с одним из клубов, и, вероятно, это будет не российская команда.

Прошлый сезон наглядно показал, что Швед до сих пор способен быть полезен клубам, которые решают самые серьезные задачи. Алексей пришел в «Зенит» по ходу сезона и сразу стал одним из лидеров. Безусловно, он по-прежнему игрок экстра-класса, очень профессионален. Пожелаю ему удачи», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

В середине августа Алексей Швед покинул «Зенит», с которым стал серебряным призером Единой лиги прошлого сезона. На данный момент 36-летний защитник остается свободным агентом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Известия»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
logoСергей Кущенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Богуславский: «Сработался бы Алексей Швед с Евгением Пашутиным? Все-таки уже 36 лет»
17 сентября, 09:45
25 лучших игроков в истории сборной России
4114 сентября, 15:21
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих возможностей»
16 августа, 13:55
Главные новости
Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
6 минут назад
Второй сезон «Стартовой пятерки» с Дюрэнтом и ШГА выйдет на Netflix 16 октября
19 минут назад
Патрик Беверли продолжил заочную перепалку с Янгом: «Всех, кто встречал Трэя Янга, поувольняли»
231 минуту назад
Тайриз Халибертон: «Уступаю Макконнеллу в большинстве тренировок – это стало мотивацией. Он помогает мне стать лучше»
42 минуты назад
«Атланта» выложила в официальном аккаунте подборку попаданий Янга с сопротивлением Беверли
56 минут назадВидео
Лука Дончич – Остину Ривзу: «Подстригись, пожалуйста»
3сегодня, 05:51Фото
Эйжа Уилсон повторила личный рекорд результативности в плей-офф (38) и помогла «Лас-Вегасу» пройти «Сиэтл»
сегодня, 05:37Видео
Леброн Джеймс отметил трансформацию Брайса перед дебютом в NCAA: «Парнишка подкачался»
сегодня, 05:24Фото
«Индиана» в близкой концовке победила «Атланту» и впервые с 2015 года выиграла серию плей-офф
1сегодня, 05:04Видео
«Детройт» может рассмотреть варианты обмена Джейдена Айви. Статус игрока охарактеризовали как «открытый для интерпретаций» (Сигел)
1сегодня, 04:51
Ко всем новостям
Последние новости
Девин Букер, Д’Анджело Расселл и Макс Кристи вместе готовятся к сезону
13 минут назадВидео
Дуэйн Уэйд: «Эйжа Уилсон может обыграть некоторых игроков НБА»
4вчера, 20:31
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
вчера, 19:21
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
3вчера, 19:09
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1вчера, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
2вчера, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
вчера, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
11вчера, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
вчера, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
вчера, 10:20