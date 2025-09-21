Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с «Лейкерс»

Энтони считает, его последний год в лиге выделяется на фоне остальных.

«Если честно, моим лучшим сезоном из всех был сезон с «Лейкерс ». Если вы посмотрите на цифры, эффективность и процент попаданий с игры... Сейчас мы в игре чисел и аналитики, так что если смотреть через призму аналитики, то год в «Лейкерс» был одним из моих лучших за 19 сезонов», – заявил член Зала славы.

Сезон в «Лейкерс» был последним в карьере Энтони . На тот момент 37-летний форвард принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 13,3 очка, 4,2 подбора 1 передачу при 44,1% попаданий с игры и 37,5% из-за дуги за 26 минут на паркете.

Показатель eFG% (эффективный процент попаданий) Энтони в тот год действительно был лучшим за карьеру – 54,4%. За ним следует сезон-2007/08 в «Денвере» (51,1%).