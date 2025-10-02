«Иногда будет получаться, иногда нет, но мы его поддержим». Кевин Портер получит роль стартового разыгрывающего «Бакс»

Док Риверс обозначил расширенную роль Кевина Портера.

25-летний баскетболист станет стартовым разыгрывающим «Бакс».

«Он пришел в лигу с драфта под высоким номером (30-й). Получил стартовое место и мяч в свои руки. Имел право на любые броски и пользовался им. Затем он потерял свое место, выходил со скамейки, чуть не вылетел из лиги, а теперь возвращается в стартовую пятерку. Это большая ответственность. Координация команды на площадке в сочетании с собственной агрессивностью.

Самая сложная часть баскетбола – понимать когда и как. Это очень трудно. Иногда он будет справляться хорошо, иногда не совсем, но мы его поддержим и поможем выйти на нужный уровень.